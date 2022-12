Zware crash in Varsseveld: bestuurder (25) met stoel en al uit auto geslingerd, zwaargewond naar ziekenhuis

met videoVARSSEVELD - Een 25-jarige man uit Varsseveld is vrijdagmorgen ernstig gewond geraakt bij een zwaar ongeluk op de Aaltenseweg (N318), even buiten Varsseveld. De man kwam in botsing met een vrachtwagen en is met stoel en al uit zijn voertuig geslingerd, meldt de politie.

Het deel van de weg tussen Varsseveld en Aalten, waar het ongeluk gebeurde kort voor 07.00 uur, is in beide richtingen afgesloten. Dat blijft waarschijnlijk zo tot 13.00 uur, meldt wegbeheerder Rijkwaterstaat.



De man reed vanuit Varsseveld in de richting van Aalten en klapte op de verkeerde weghelft tegen een vrachtwagen. Volgens de politie als gevolg een mislukte inhaalactie. ,,Dat blijkt uit dashcambeelden van een vrachtwagen die in tegengestelde richting reed”, zegt een agent ter plaatse.

Intense klap

De vrachtwagen werd bestuurd door een 28-jarige man uit Winterswijk. ,,De chauffeur heeft nog geprobeerd de auto te ontwijken, maar dat is niet gelukt”, aldus de politie. De voertuigen raakten elkaar aan de linkervoorzijde.

De klap was vooral voor de automobilist zeer intens: de bestuurder werd met stoel en al uit de wagen geslingerd. Het motorblok eindigde meters verderop in het weiland en ook het linkervoorwiel is afgebroken en ligt in nde berm naast het fiestpad.

Verder is te zien dat er van de voorkant van de auto amper iets over is en dat het eveneens afgebroken stuur is blijven steken zit tussen het portier en de deurstijl aan de passagierskant.

Volledig scherm Agenten bij de zwaar gehavende auto na het ongeval op de N318 tussen Varsseveld en Aalten. © Persbureau Heitink

Uit de auto

De klap was zelfs zo hard, dat het slachtoffer uit zijn voertuig is geslingerd en in het naastgelegen weiland terecht kwam. Hij vloog dus meters door de lucht.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man wel een gordel droeg. ,,Maar de impact van dit ongeluk was zo groot, dat daar geen enkele auto tegen bestand is”, zegt de politie.

Hulpdiensten hebben zich over de automobilist ontfermd. Het slachtoffer is met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis in Nijmegen. De trucker bleef ongedeerd, maar is wel hevig ontdaan en geschrokken van het ongeval.

Zolang de N318 afgesloten is moet verkeer tussen Varsseveld en Aalten omrijden. Voor mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren is Slachtofferhulp beschikbaar.

Volledig scherm De klap op de N318 was zo hard dat het motorblok van de auto meters verderop in het weiland belandde en ook het linkervoorwiel is afgebroken. Dat ligt in de berm naast het fietspad. © Persbureau Heitink

Volledig scherm De situatie rond 9.00 vrijdagmorgen. De N18 tussen Aalten en Varsseveld is in beide richtingen dicht, na het ongeluk. © Google Verkeer

