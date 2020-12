Zwangere vrouw (31) bezoekt mishandelde echtgenoot in ziekenhuis, wordt thuis aangevallen

Bij een woning in het dorpje Borgsweer (Groningen) is zondagavond 1 maart een hoogzwangere vrouw ernstig mishandeld door een nog onbekend persoon. Een dag eerder werd ook de vriend van het slachtoffer op dezelfde plek aangevallen. Daarbij brak hij zijn kaak en nek. De politie gaat ervan uit dat beide incidenten met elkaar te maken hebben en is nog altijd op zoek naar de dader(s).

De incidenten gebeurden op het eigen terrein van het stel, aan de Wartumerweg in Borgsweer, een klein dorp in de gemeente Delfzijl.



Op zaterdagavond 29 februari wordt de man des huizes belaagd door een onbekend persoon. Hij kan na de aanval nog terug naar de woning lopen, maar raakt daar al snel buiten bewustzijn. Het eerste wat hij zich daarna herinnert is dat hij in het ziekenhuis wakker wordt. Hij heeft een gebroken nek en kaak, veroorzaakt door een trap van een paard, denken de artsen op dat moment nog.



De volgende avond is de man nog opgenomen. Zijn vrouw komt thuis van het ziekenhuis en gaat de paarden verzorgen. Ze haalt voer voor ze, en sluit de luiken. Op dat moment ziet ze achter zich ineens een schim opduiken. Een onbekend persoon met bivakmuts verschijnt voor haar en slaat haar meerdere keren met een houten paal hard tegen haar benen. De vrouw schreeuwt het uit en beschermt haar buik omdat ze bang is dat haar ongeboren kind geraakt wordt door de klappen.

Gezond en wel

De aanstaande moeder wordt bont en blauw geslagen en beseft al snel dat dit mogelijk dezelfde persoon is die een dag eerder haar man had belaagd. Het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht waar ook haar ongeboren kind onderzocht wordt. Wonder boven wonder is de vrouw bevallen van een meisje en is ze helemaal gezond, onthult politiewoordvoerster José van Gissel.

,,Maar met haar ouders gaat het een stuk minder goed”, zegt de woordvoerster in Opsporing Verzocht. ,,De man ondervindt nog dagelijks last van zijn nek. En daarnaast zijn ze ontzettend geschrokken dat iemand een zichtbaar zwangere vrouw zo ernstig mishandelt.” De politie gaat uit van twee gerichte aanvallen met als doel de slachtoffers fysiek en mentaal te raken. Er was geen sprake van een beroving.

Eerdere conflicten

Vermoedelijk hebben eerdere conflicten rondom het echtpaar te maken met beide mishandelingen. Een jaar eerder werd het mannelijke slachtoffer geslagen door een man, omdat hij geroddeld zou hebben over een buitenechtelijke affaire. Ook is hij in de zomer benaderd door een persoon die gevraagd was om – tegen een vergoeding – hem in elkaar te slaan. Tevens zijn er brieven, met daarin kwetsende details over het vrouwelijke slachtoffer, verstuurd naar diverse adressen en werd de paardenstal van de slachtoffers bekrast met het woord ‘hoer’. Mogelijk berusten alle incidenten op wraak of intimidatie.

Korte tijd later werd op het erf van de slachtoffers een metalen pin aangetroffen. Deze koperkleurige pin van zo’n 70 centimeter lang is daar mogelijk door de dader achtergelaten. De politie vermoedt dat dit een aardpin is, gebruikt om bijvoorbeeld schrikdraadinstallaties in de bodem te aarden. Dit zegt vermoedelijk iets over de dader, aldus de politie. Zowel de houten paal als de metalen pin worden nog op DNA-sporen onderzocht.

Spoor

Na de mishandeling op 1 maart is de dader langs de stal en door de achtertuin weggevlucht. Daarna is deze persoon over het maaiveld langs de bosjes gelopen en vervolgens rechtsaf geslagen richting de weg. Daar is hij of zij over een klein bruggetje gelopen en op de weg linksaf geslagen. De politie heeft daar in de berm een bandenspoor aangetroffen. Tot een dader heeft het vooralsnog niet geleid.