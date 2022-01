Zwangere Alicia (28) in buik getrapt na verkeersruzie: 'Dacht alleen aan de kleine en m’n man’

Na een leven vol heroïne en foute mannen wist Maria (35) het écht niet meer en gaf ze haar kind weg

Maria was altijd een lief en vrolijk meisje. Tot ze op haar veertiende wordt verkracht. Psychische problemen zoals borderline en psychoses en een verslaving aan medicijnen, cocaïne en heroïne volgen. Voor haar ouders een verschrikkelijke tijd, die zich vooral kenmerkt door angst, boosheid, verdriet en moeilijke keuzes. ,,Soms gingen we midden in de nacht mee naar de plaatselijke dealer, om medicijnen te scoren. We wilden gewoon rust.’’

9 november