Zwanger of pas bevallen? Beyoncé laat zien dat je niet gek bent, alleen moe

Haatpredi­ker legt zich neer bij inreisver­bod: Nederland is Sodom en Gomorra geworden

19:22 De Amerikaanse prediker Steven Anderson heeft geen officieel bericht gekregen van de Nederlandse overheid of een Europese instantie over het inreisverbod dat hem is opgelegd. Via-via hoorde hij dat hij niet welkom is, meldt de NOS. Volgens de omroep legt hij zich bij het besluit neer. ,,Ik ga niet voor niks tien uur in een vliegtuig zitten.’’