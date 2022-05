Zwakbegaafde persfotograaf was opvallend vaak als eerste bij autobrand, schuurbrand en hooibrand

Schreeuw om hulp

Veertien dagen geleden verklaarde R. tegen de rechters dat zijn acties met vuur juist een schreeuw waren om hulp. De auto die hij in november vorig jaar in Leerdam in brand stak, was van zijn pleegmoeder. De jongen had niet gedacht dat het vuur zo snel om zich heen zou grijpen. Door zijn verkeerde inschatting sloeg de brand over naar twee geparkeerde auto’s.