Zwaarste ochtendspits ooit verwacht door regen en wind

,,Het neerslaggebied komt in de buurt van ons land een beetje tot stilstand, waardoor vooral in Limburg de regen erg lang kan aanhouden. In het noordwesten wordt het mogelijk in de loop van de dag weer wat vaker droog'', aldus weerman Wilfred Janssen.



Hij denkt dat de kans bestaat dat het afgelopen week neergezette filerecord wederom gaat sneuvelen. Op dinsdag stond ruim 430 kilometer file op de snelwegen. ,,Niet alleen de regen, maar ook de wind zal invloed hebben op het verkeer. Vooral in de kustgebieden waait het krachtig of hard met zware windstoten rond 75 km/uur.''



Maandagochtenden zijn volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) altijd al druk op de Nederlandse snelwegen. ,,Het slechte weer kan zomaar tot een nieuw filerecord leiden voor de ochtendspits'', aldus de organisatie.



De meeste buien trekken in de nacht van maandag op dinsdag naar het zuiden. We zien op dinsdag zelfs zo nu en dan de zon, maar woensdagnacht kan het alweer in het binnenland licht gaan vriezen. Weerplaza waarschuwt voor lokale gladheid op woensdag.