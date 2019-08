Zwaargewonde bij steekpartij in azc Arnhem, vermoedelijke dader op de vlucht

Wie het slachtoffer precies is, is nog niet bekend. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voor extra hulpverlening werd een traumahelikopter ingezet.



De verdachte asielzoeker is voortvluchtig en wordt door de politie gezocht. Ook werd naar aanleiding hiervan een Burgernet-bericht verstuurd. Er kwam tot op heden volgens de politie pas één tip binnen, maar die heeft nog niet tot een aanhouding geleid.



De verdachte is een man van rond de 20 jaar oud. Hij is lang, heeft een slank postuur en zwart haar. Hij draagt een zwarte broek en goudkleurige bovenkleding.



Er wordt geadviseerd de man niet zelf te benaderen.