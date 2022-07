Zwaargewonde bij ongeval met twee jetski's in Friesland, traumahelikopter geland

Vierdaagse is niet uniek: al bij veel lagere temperatu­ren werden evenemen­ten afgelast

Bij dit hete weer doorbuffelen tot we erbij neervallen? Heel onverstandig, weten steeds meer wetenschappers. Bij de Vierdaagse hebben ze de rampzalige editie van 2006 nog stevig in het achterhoofd. Er werd gewandeld midden in een hittegolf, waarna twee mensen overleden tijdens de eerste etappe. Ook andere sportevenementen zijn voorzichtiger en alerter op oververhitting van deelnemers. Daarvoor hoeft het niet eens extreem heet te zijn.

