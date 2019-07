Zwaar onweer en hagel over westen en Brabant, noorden straks de klos

Zware onweersbuien met centimeters grote mega-hagelstenen trekken vanmiddag over het westen en zuiden van Nederland heen. Het KNMI heeft code oranje ingesteld voor de provincie Zuid-Holland, in ieder geval tot vijf uur. In de rest van Nederland geldt code geel.