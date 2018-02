Zwaar mishandelde Job (20) dit weekend naar Nederland

De zwaar mishandelde Job Temmink (20) wordt zondag per ambulance van het ziekenhuis in het Oostenrijkse Innsbruck overgebracht naar het MST in Enschede. Daar moet de Tukker verder herstellen van zijn zware verwondingen.

De 20-jarige Job Temmink werd vorige week in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar toegetakeld. Hij overleefde de aanval ternauwernood. Het herstel van de Oldenzaler, die in Kirchberg actief was als skileraar, verloopt volgens zijn vader John Temmink voorspoedig. „Sinds woensdag gaat het stukken beter met Job'', vertelt hij.

Lang herstel

De bijna 900 kilometer lange reis van Innsbruck naar het MST in Enschede geschiedt zondagochtend per ambulance. „We zijn erg blij dat Job terug kan naar Nederland'', vertelt vader John. Hoe lang de jonge Oldenzaler in het Twentse ziekenhuis moet blijven, is nog onduidelijk. Wel is de verwachting dat het nog langere tijd zal duren voordat Job weer enigszins hersteld is.

De 20-jarige skileraar werd vorige week vrijdagnacht achter een muurtje in de Oostenrijkse plaats Kirchberg 'voor dood achtergelaten'. Een gebroken rib heeft een stuk van zijn long geraakt, hij heeft zijn bovenbeen op twee plekken gebroken, een schedelbasisfractuur, een lichte bloeding in het hoofd en scheuren in zijn gezicht. Artsen vreesden de eerste dagen voor blijvende (hersen)schade.