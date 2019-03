Zwaar beschadigde auto haalt na veroorzaken ongeluk agenten in

Forensische opsporing Zij komen in actie wanneer de laatste adem is uitgebla­zen

9:00 Van de 2500 sterfgevallen per week in Nederland zijn er naar schatting zo’n 135 verdacht. De politie onderzoekt of in deze gevallen misschien sprake is van een misdrijf. Hoe verloopt zo’n onderzoek en wat gebeurt er met het stoffelijk overschot?