Zus Femke Verstappen roept op: doe mee aan dna-onderzoek naar moord op Nicky

21.500 mannen tussen de 18 en 75 jaar worden vanaf 24 februari opgeroepen mee te doen aan een groot dna-verwantschapsonderzoek naar de moord op Nicky Verstappen in 1998. Dat zei hoofdofficier Jan Eland tijdens een persconferentie in Maastricht. Nicky's zus Femke vroeg alle mannen met klem op om mee te doen aan het onderzoek: 'Ons hele leven staat nog steeds in teken van Nicky'.

Nicky Verstappen uit het Limburgse dorpje Heibloem was 11 toen hij op 10 augustus 1998 verdween terwijl hij met een groepje dorpsgenootjes op kamp was op de Brunssummerheide bij Heerlen. Nicky werd een dag later dood gevonden, vermoord. Zijn dood is altijd een mysterie gebleven. Een dader is nooit gevonden, maar wel dna-sporen. Eerder werden die sporen al vergeleken met de 270.000 profielen in de nationale dna-databank. Dat leverde niks op.

Vanaf 24 februari wordt dagelijks bij 250 mannen dna afgenomen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een nieuw afnamesetje dat sneller werkt. De 21.500 mannen krijgen allemaal een persoonlijke uitnodiging. Het gaat om mannen die nog steeds in het gebied wonen maar óók om mannen die allang ver weg wonen.

Volledig scherm Nicky Verstappen © Politie Zelfs mannen die nog nooit in het gebied woonden, kunnen een uitnodiging krijgen omdat ze ooit in de buurt van de moordplek zijn geweest. Ook mannen die toen nog heel jong waren of niet eens geboren, kunnen uitgenodigd worden omdat zij familie kunnen zijn van de dader.

Deelname aan het onderzoek is wel op vrijwillige basis maar de verwachting is dat de opkomst massaal zal zijn. Nicky's zus Femke (die tijdens Nicky's verdwijning 7 jaar oud was) vroeg alle betrokken mannen met klem om wél mee te doen aan het onderzoek. ,,Ons hele leven staat nog in het teken van Nicky. Dit is voor ons de laatste strohalm. Zeker nu ik zelf moeder ben, snap ik om te verliezen wat uit jezelf voort komt. Het vinden van de dader verzacht niet de pijn, maar doe asjeblieft mee aan het dna-onderzoek.''



Een probleem is dat het zoekgebied dichtbij de Duitse grens ligt: Duitsland kent geen dna-verwantschapsonderzoek. Als de dader in Duitsland woont, kan hij dus ontglippen. Maar de politie hoopt dat de dader Nederlandse familie heeft, als hij net over de grens in Duitsland woont, en dat hij zo alsnog kan worden gepakt.

Laatste hoop

Voor de familie van Nicky Verstappen is dit grootste dna-verwantschapsonderzoek ooit, de laatste hoop om de moordenaar van Nicky alsnog te vinden. Ook Nicky's ouders waren bij de persconferentie aanwezig.