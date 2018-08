Zus (77) van kindermisbruiker opgepakt omdat ze slachtoffer wilde omkopen

Het gaat om een 15-jarige jongen in de strafzaak tegen de 66-jarige broer van de vrouw, die in Nepal vast zit in een strafrechtelijk onderzoek naar kindersekstoerisme. Piet Hein van T., jeugdpsychiater uit Makkinga, wordt verdacht van kindermisbruik in Nepal. Hij heeft jarenlang gewerkt voor de GGZ's in Drenthe en Friesland.

Hulporganisatie

Van T. werd vorig maand in Nepal aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een vijftienjarige jongen in een guesthouse in de Nepalese hoofdstad Katmandu. Volgens hulporganisatie Terre des Hommes is de psychiater de afgelopen jaren meerdere keren naar het land gereisd en daar vaker gezien in het gezelschap van jonge jongens. Zowel in Nepal als in Nederland doet de politie onderzoek naar de verdenkingen van kindersekstoerisme en bezit en verspreiding van kinderporno.