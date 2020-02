Zuiden en oosten van het land worden wakker met sneeuw, ook morgen kans op witte velden

Winters speldenprikje

Vandaag trekken er nog paar winterse buien over, meldt Weerplaza . In de avond en nacht blijft het op diverse plaatsen droog en kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. Door bevriezing van natte weggedeelten kan het ook vanavond en vannacht plaatselijk glad worden. Later in de nacht gaat de bewolking vanuit het zuidwesten geleidelijk toenemen.

Op basis van de laatste modelberekeningen valt er morgen in de zuidelijke helft van het land regen die geleidelijk overgaat in natte sneeuw, weten ze bij Weerplaza. ,,Wanneer de neerslag lang genoeg aanhoudt, kan er regionaal uiteindelijk een sneeuwdekje ontstaan van enkele centimeters. Het kan hierdoor glad worden. In het zuiden van Limburg en dan met name in de heuvels is de kans op sneeuw sowieso aanzienlijk. Daar kan de dikte van het sneeuwdek bij aanhoudende sneeuwval overdag oplopen naar 5 tot 10 cm. In de noordelijke helft van het land neemt later op de dag de kans op regen en natte sneeuw toe, maar daar wordt het zeer waarschijnlijk niet wit.”