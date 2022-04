Zou het niet veel gezonder en leuker zijn om onze rimpels te omarmen

,,Wat heb jij lekkere poten”, zei de zongebruinde lingerie-boer Rob Heilbron ooit tegen mij op een feestje in de hoofdstad. Heilbron zocht modellen voor zijn lingeriemerk Sapph en had zijn ogen niet in z’n zak. Ik voldeed aan de zoekopdracht. Op één, herstel, twee ‘kleine’ dingetjes na. ‘Die krijg je van mij’, zei hij zonder enig spoor van ironie. Grote borsten waren destijds hét schoonheidsideaal en mijn bescheiden cupmaat schoot te kort (mijn herseninhoud gelukkig niet). Echte schoonheid zit van binnen, maar het schoonheidsideaal is gewoon te koop. En wie beweert dat uiterlijk niet belangrijk is, liegt. Knappe mensen zijn bewezen succesvoller en rijker. Alleen wat we onder knap verstaan verschilt met de tijd. Ooit waren voluptueuze Rubensvrouwen de mode. In de jaren negentig raakten ultra dunne supermodellen in zwang. En tegenwoordig geldt het silhouet van Kim Kardashian - volle borsten, brede heupen, een wespentaille en pronte lippen - als het perfecte plaatje.