Zorgverzekeraars: Agressie tegen apothekers niet onze schuld

Alarm over invasie van processie­rups: ‘We kunnen het niet meer aan’

11:30 Het Kenniscentrum Eikenprocessierups slaat alarm: als overheden en gezondheidsdiensten niet beter gaan samenwerken, wordt de processierups een nóg groter probleem dan het nu al is. Dit jaar komen er naar verwachting drie keer zoveel eikenprocessierupsen als in recordjaar 2018 en een tweede soort - de dennenprocessierups - is vanuit België in aantocht of mogelijk zelfs al in Nederland.