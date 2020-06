Zorgpersoneel uitgeput door coronacrisis: ‘Ik vind dat applaus maar nep’

Het overgrote deel van het zorgpersoneel vindt dat zij tijdens de coronacrisis te zwaar belast zijn. De helft voelt zich daardoor emotioneel en fysiek uitgeput. De applausactie is bij een deel van het personeel in het verkeerde keelgat geschoten.

Dat blijkt uit een enquête onder ruim 6.600 zorgmedewerkers van het tv-programma Hollandse Zaken van omroep Max en vakbond FNV. Ruim een kwart van het zorgpersoneel wil nu minder gaan werken of zelfs stoppen, terwijl mensen in de zorg juist hard nodig zijn vanwege personeelstekort en om de door corona opgelopen achterstanden in te lopen.



Volgens FNV-vicevoorzitter Kitty Jong is de werkbelasting van zorgpersoneel ‘echt veel en veel te hoog’. ,,Veel verpleegkundigen hebben ten tijde van corona bij moeten springen op de intensive care, en doordat de overige zorg stil lag is er een hoop werk blijven liggen, dat nu alsnog moet worden uitgevoerd. De drukte is bepaald nog niet voorbij.’’

Medewerkers van ziekenhuizen, zorginstellingen en de thuiszorg voelen zich massaal (85 procent) overbelast. ,,Ik heb me weinig in m’n leven en in m’n werk zo eenzaam gevoeld als tijdens de corona-crisis’’, verklaart een Utrechtse ic-verpleegkundige, die inmiddels weerstand voelt als ze weer in beschermende kleding op de corona-afdeling aan de slag moet. ,,Wanneer je bijvoorbeeld tijdens een pauze als enige IC’er achter bleef met tien coronapatiënten, kon je alleen maar bidden dat er niets gebeurde en die angst voel je constant.’’



De actie van 17 maart, waarbij minutenlang is geapplaudisseerd (zie video) voor zorgverleners die dag en nacht streden tegen het coronavirus, geeft bijna de helft van de zorgverleners nu ‘een dubbel gevoel’. Bijna één op de zeven medewerkers heeft zich er zelfs aan geërgerd, omdat een financiële beloning lang uitbleef.

De vakbond is te spreken over de eenmalige bonus van 1000 euro netto die deze week is beloofd door Zorgminister Hugo de Jonge. Volgens de FNV moet het personeel er ook structureel 5 procent bij krijgen, waarbij ze maandelijks minimaal 200 euro bruto meer gaan verdienen zodat vooral mensen die minder verdienen er meer op vooruit gaan. Een motie over salarisverhoging sneuvelde deze week nipt. Het zorgpersoneel had een bonus van 1.850 euro meer op zijn plaats gevonden en wenst 7,6 procent loonsverhoging, zo blijkt uit het onderzoek.