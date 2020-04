Zorgpersoneel amper getest op corona: 'Verpleegkundigen werken weer met verschijnselen’

Dat blijkt uit onderzoek van vakbond Nu’91 onder ruim 2500 verpleegkundigen en verzorgenden. Sinds deze week zou zorgpersoneel meer moeten worden getest. Maar volgens 60 procent van die zorgmedewerkers worden collega’s met een mogelijke besmetting niet actief getest. In de gehandicaptenzorg geeft 74 procent dat aan.

Zorgminister Hugo de Jonge kondigde eind maart aan dat het aantal coronavirustesten flink zou worden opgeschroefd om zorgmedewerkers te screenen op het virus. Volgens 55 procent is er sinds maandag echter geen verbetering. Een zorgmedewerker verklaart: ,,Er moet eerst intern worden vergaderd om te bepalen hoe hier mee om te gaan.’’ Een ander geeft aan: ,,Alleen als je aan alle klachten voldoet, word je getest.’’ Van de zorgmedewerkers geeft 16 procent aan niet eens te weten dat er meer getest kan worden.

‘Schrijnend’

Slechts 20 procent van de zorgmedewerkers - vooral ziekenhuismedewerkers - laat weten dat er sinds maandag daadwerkelijk meer wordt getest. NU’91-woordvoerder Michel van Erp: ,,Het is schrijnend om te constateren dat er in verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en gehandicaptenzorg geen substantiële verbetering is.’’ Ook vakbond FNV kreeg honderden klachten. Vice-voorzitter Kitty Jong: ,,Nog veel te weinig mensen kunnen worden getest en bovendien moeten ze het van hun eigen risico betalen. Dat is te gek voor woorden.’’

Oud-hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg Wim Schellekens: ,,Er is vorige week door minister De Jonge gezegd dat het testbeleid vanaf maandag sterk verruimd gaat worden. Maar dat blijkt gewoon niet te kloppen. Er is nog een heel groot tekort aan tests.’’

Volgens de oud-huisarts en voormalig ziekenhuisbestuurder ‘doen bedrijfsartsen, GGD’s en leidinggevenden heel moeilijk’. ,,Verpleegkundigen en verzorgenden komen er niet door en gaan dan maar weer werken met verschijnselen.’’ Hij wijst erop dat er al zorgmedewerkers ontslag hebben genomen. ,,Als zij zich niet veilig voelen komt de continuïteit van zorg in gevaar. Dan zijn we nog veel verder van huis.’’

Actie ondernomen

Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het ‘deze signalen heeft besproken met de GGD en de brancheorganisaties’. Meteen nadat het ministerie van Volksgezondheid gistermiddag door deze krant om een reactie werd gevraagd, liet een woordvoerder weten: ,,De GGD’en hebben direct actie ondernomen en alle GGD-regio’s opgeroepen om alles te doen wat nodig is om monsters af te nemen bij medewerkers uit de zorg die vallen binnen de criteria van het testbeleid. Op zeer korte termijn, vanmiddag nog, doen de GGD-GHOR en de brancheorganisaties een gezamenlijke oproep aan instellingen in de zorg om hun medewerkers actief te informeren over wanneer zij wel en niet in aanmerking komen om te worden getest.’’

24 uur klachten

GGD-GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie van gezondheidsdiensten, laat weten dat sinds deze week bij alle 25 GGD’en in het land zorgmedewerkers getest worden die buiten het ziekenhuis werkzaam zijn. Hoe dat werkt? ,,Zorgmedewerkers met 24 uur klachten die buiten het ziekenhuis werkzaam zijn, direct patiëntencontact hebben en die onmisbaar zijn voor de zorgcontinuïteit, kunnen zich melden bij hun bedrijfsarts’’, licht een GGD-GHOR-woordvoerder toe.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en ‘indien nodig, bij de GGD aangemeld voor een test’. ,,Op dat moment zou er geen enkele belemmering moeten zijn om door de GGD getest te worden’’, aldus de woordvoerder. ,,We zijn nu een week bezig en merken dat zorginstellingen en hun professionals ons, via de bedrijfsartsen, steeds beter weten te vinden om zich te laten testen. We verwachten dat dat de komende tijd verder zal toenemen.”

Ook bij mogelijke verdenkingen bij patiënten of cliënten is er volgens de zorgmedewerkers nog weinig veranderd aan het testbeleid. In de verpleging, verzorging en thuiszorg geeft 46 procent aan dat er niet actief getest wordt. In de gehandicaptenzorg ligt dit met 43 procent een fractie lager. Nu’91-woordvoerder Van Erp: ,,Zorgprofessionals moeten hemel en aarde bewegen om iemand te laten testen. Die moeten nog harder zeuren om een test. Dat is heel triest als je ziet wat er in de verpleeghuizen gaande is.’’

