Zorgen over nuchtere senioren die zich weinig aantrekken van maatregelen

Ouderen zijn een van de meest kwetsbare groepen in de huidige coronacrisis. Ze moeten zo veel mogelijk binnenblijven en niet te dicht bij anderen komen. Toch volgen ze de maatregelen van de overheid lang niet allemaal even streng op. Ouderenbond ANBO luidt de noodklok tegenover RTL Nieuws.

Een deel van de senioren trekt zich weinig aan van alle adviezen. Ze doen nog steeds zelf hun boodschappen, onderhouden gewoon hun sociale contacten en ontvangen ook kinderen en kleinkinderen.

Ouderenbond ANBO is bezorgd. Vorige week opende de ouderenbond een noodlijn waarvan volop gebruik wordt gemaakt. Ouderen maken hierop graag een praatje of stellen vragen over hoe ze het nu aan moeten pakken, maar dat niet alleen. ,,We horen ook van mensen: ik heb al van alles meegemaakt, het zal mijn tijd wel zijn”, vertelt woordvoerder Bernadet Naber tegen RTL Nieuws.

De ANBO wil dat senioren de maatregelen serieuzer gaan nemen. ,,Je loopt als oudere, zeker als je al iets hebt, echt meer risico", laat Naber weten. ,,En doe je het niet voor zichzelf, doe het dan voor een ander. Want je kunt het ook overdragen”.

Volgens haar moet iedereen die in die doelgroep zit anders benaderd worden. ,,De een doet het met een grapje, de ander spreekt zijn of haar ouders hard aan. De boodschap moet zijn: we hebben ons hier nu eenmaal allemaal aan te houden.”

Domme uitspraak

Han van Doorn is een van die senioren die zich niet zo veel zorgen maakt. Hij vindt dat ouderen betutteld worden. ,,Veel ouderen zijn eenzaam. Als je ze dan gaat afraden om bezoek te krijgen, dan worden ze nog eenzamer”, zegt hij tegen EditieNL.

Hij let momenteel wel iets beter op, maar niemand bepaalt voor hem of hij nog mensen over de vloer heeft. Hij past nog steeds elke dag op zijn kleinkinderen en gaat er nog steeds op uit. ,,Het is een domme uitspraak van Rutte dat ouderen binnen moeten blijven. Wat is er nou gezonder dan een strandwandeling?”

Han wil juist opkomen voor alle ouderen. ,,Mensen die niet met ouderen spreken, begrijpen ons niet. Als Rutte eerst met mij had gesproken, had hij er wel anders over gedacht.”