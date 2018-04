Zorgen om fruittaks: Schouten vergelijkt appels met vlees

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) concludeerde vorig jaar in een rapport dat prijsmaatregelen aantoonbaar effectief zijn. Het beleid van verschillende landen, zoals de frisdranktaks in Groot-Brittannië en de vettaks in Noorwegen, werden in het onderzoek onder de loep genomen.



,,Als je de prijs verlaagt, gaan mensen meer groente en fruit kopen. Dat hebben we een paar jaar geleden ook gemeld aan de ministeries van Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, toen ze aan ons vroegen of prijsimpulsen gezond gedrag stimuleren", stelt Seidell, die in de onderzoeksgroep zat. ,,Supermarkten snappen het al heel lang: lagere prijzen werken."