Zorgaanbieder Carinova trekt verzuimprotocol per direct in

Man laat vriendin naakt over straat lopen met bordje 'hoer'

15:10 Een vrouw in Hoogeveen is door haar toenmalige vriend gedwongen om vrijwel naakt over straat te lopen met een piepschuim bordje waarop de tekst ‘hoer’ stond. Tegen de 32-jarige man uit Arnhem is vandaag een celstraf van anderhalf jaar geëist voor mishandeling, meldt Dagblad van het Noorden.