'Zorg voor knop waardoor bolderkar automatisch tot stilstand komt'

De elektrische bolderkar Stint is onder kinderdagverblijven in trek als vervoersmiddel. Maar na het ongeluk in Oss waarbij vier kinderen om het leven kwamen, zijn er vragen over de veiligheid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat het toelatingsproces voor Stints tegen het licht houden . Een verkeerskundige oppert de optie van een speciale stopknop.

Meerdere opvangorganisaties laten hun Stints stil staan tot er over de toedracht van het ongeval meer duidelijk is. Adriaan Walraad, die verkeersveiligheid doceert aan Hogeschool Windesheim Flevoland, snapt dat. Hij vindt het een potentieel riskant vervoersmiddel. ,,Je kunt tien kinderen vervoeren in de Stint, een open bak. Dat kan prima, maar dan moet je wel nadenken over op welke plek je 'm gebruikt. Ik zie geen bezwaar in gebruik in een woonwijk, een 30-kilometer-zone of vrijliggend fietspad, maar op een weg waar 50 kilometer of harder gereden mag worden, is de Stint gevaarlijk. Wat als er een vrachtwagen tegenaan botst? Ik zou er ook geen spoorwegovergang mee willen oversteken'', zet Walraad.

Volledig scherm ProRail heeft het spoor en de spoorwegovergang in Oss weer vrijgegeven. © ANP

Overigens stelt de verkeerskundige dat als dit ongeluk met een auto was gebeurd, het 'net zo ernstig' zou zijn geweest. ,,Maar we kunnen wel kijken naar hoe het veiliger kan. Een ongeluk komt nooit door één oorzaak, het is altijd een samenloop van omstandigheden. Als je een van de factoren eruit haalt, gebeurt het ongeluk niet. Als ze niet over een spoorwegovergang waren gereden, had het ding misschien tegen een paaltje tot stilstand gekomen. Hetzelfde geldt voor als er een dodemansknop op had gezeten, waardoor het ding automatisch tot stilstand komt als de bestuurder eraf springt.''

Gevaarlijk

De elektrische bolderkar werd door Veilig Verkeer Nederland in april van dit jaar nog gevaarlijk genoemd. Bestuurders zouden vaak niet vaardig genoeg zijn om deze voertuigen te besturen. De Stint valt volgens de verkeersregels in de categorie 'bijzondere bromfiets', en iedereen die minimaal zestien jaar is, mag ermee rijden. De leverancier verzorgt wel trainingen, maar die worden niet door iedereen netjes gevolgd. ,,Het is een redelijk grote bak, daarmee stuur je niet zo makkelijk als met een gewone fiets. Je moet er wel even mee geoefend hebben voordat je op pad gaat'', zegt José de Jong van Veilig Verkeer Nederland.

Bij de toelating in 2012 is de Stint gekeurd door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). ,,In 2007, toen de Segway zijn intrede deed, hebben we gekeken hoe we dit soort nieuwe vervoersmiddelen konden toelaten op de openbare weg'', zegt Emrys Dijkhuis-Reuvers van het ministerie van Infrastructuur.

Er waren nog geen Europese regels, en die zijn er nog steeds niet. ,,Volgens de beleidsregel die we toen hebben opgesteld vragen we om veel informatie van de fabrikant of importeur. De RDW controleert de technische veiligheid, en ook moet onderzocht worden hoe het voertuig zich op de openbare weg gedraagt. Dat onderzoek wordt bijvoorbeeld uitgevoerd door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.''

Effect

Hoe zo'n test precies in zijn werk gaat, kon de woordvoerder van het ministerie vanmiddag nog niet vertellen. De SWOV verwijst naar het ministerie, omdat zij de onderzoeken in haar opdracht doen. In een rapport uit 2013 schrijft de stichting dat het 'moeilijk in te schatten is' wat het effect is van nieuwe voertuigen als de Stint en Segway op de verkeersveiligheid.

Overigens is dit het eerste noemenswaardige ongeval met de Stint. De belangenvereniging voor ouders vindt daarom dat er niet te snel moeten worden geoordeeld over de veiligheid. In juni 2017 raakte een Amsterdamse postbode te water met zijn Stint, toen hij tijdens een training per ongeluk het gas in plaats van de rem indrukte. In september 2015 belandde in Wateringen zo'n elektrische bolderkar met drie kinderen en een begeleidster in het water. Een van de kinderen zou aan het stuur hebben getrokken, waardoor de leidster de macht over het stuur verloor. Bij een bso in Amsterdam liep een kind vorig jaar een bult op zijn hoofd op door een niet nader omschreven Stint-ongeval.