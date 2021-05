Zoontje (9) Stefan Eggermont: ‘Ik vind het heel jammer dat papa beschoten is’

Zahra is zelf besneden en strijdt nu voor alle meisjes: 'Waarom wijk je af van onze traditie, krijg je te horen’

2 mei Voor zichzelf was het al te laat, maar ze kon haar vier dochters er nog voor behoeden. Dat deed Zahra Naleie (62) uit Alphen met succes. De van oorsprong Somalische is nu het boegbeeld in de strijd tegen meisjesbesnijdenis, waar ze deze week voor is geëerd met een bijzondere koninklijke onderscheiding. ,,Waarom wijk je af van onze traditie, krijg je te horen.”