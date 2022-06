Zoons staan vast door boerenblokkade, terwijl vader stervende is in ziekenhuis: ‘Greep ons allemaal aan’

Piloot (69) overlijdt bij crash met zweefvlieg­tuig in Arnhem: opnieuw ongeluk bij opstijgen

Bij een ongeluk met een zweefvliegtuig bij zweefvliegcentrum Terlet in Arnhem is woensdagmiddag de 69-jarige piloot uit Schijndel om het leven gekomen. Opmerkelijk is dat het volgens de politie opnieuw misging bij het opstijgen op Terlet, net als bijna twee maanden geleden.

17:46