Zoon vast voor vermissing Mona (79) uit Delft: familie vreest het ergste

Koudste september­nacht in 47 jaar

12:10 De nacht van zaterdag op zondag was de koudste septembernacht sinds 1971. Op het weerstation Twenthe (bij Enschede) daalde het kwik naar -1,5 graden. Ook op andere plaatsen kwam het in de nacht tot lichte vorst. In Woensdrecht daalde de temperatuur naar -0,8 graden, in het Limburgse Ell naar -0,2 graden.