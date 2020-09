Zoon omgebracht PvdA-raadslid Jack de Vlieger zit nog minstens drie maanden vast

VIDEO | update Dode man in huis Sint-Michiels­ges­tel is Pv­dA-fractie­voor­zit­ter Jack de Vlieger, politie houdt verdachte aan

23 augustus SINT-MICHIELSGESTEL - De dode man die zaterdagavond werd gevonden in een huis aan Regent Smitsstraat in Sint-Michielsgestel is Jack de Vlieger, de fractievoorzitter van de lokale PvdA-fractie. Dat bevestigen bronnen aan deze krant. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte aangehouden, maar zijn rol in de zaak is nog onbekend.