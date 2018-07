Zoon die beschonken agressieve vader doodschoot handelde uit noodweer

De rechtbank in Amsterdam oordeelt dat de zoon handelde uit zelfverdediging, toen zijn vader hem in een klein kamertje aanviel. De aanklager had eerder tien jaar celstraf tegen hem geëist voor doodslag.



De verdachte was die kamer, waar zijn vader en moeder zich bevonden, ingegaan nadat hij daar een schot had gehoord. In de kamer pakte hij het vuurwapen van zijn vader af waarop die hem aanviel met een mes. Daarop schoot hij zijn vader dood.