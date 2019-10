Zoon als verdachte aangehouden voor moord op ouders

videoIn een woning aan de Julianalaan in Hengelo zijn twee lichamen aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf. Het gaat om een man en een vrouw die er woonden. Hun jongste zoon is aangehouden als verdachte. De lichamen zijn gevonden in een woning in het Gelderse dorpje Hengelo, niet in een woning in de gelijknamige Overijsselse stad.

Een buurman zegt vanochtend een gil te hebben gehoord en daarna veel politie. Volgens buren woont er een gezin dat twee zoons heeft. Een van de twee woonde thuis. De twee overleden personen zijn het echtpaar dat in de woning leefde. Dat bevestigt burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst. ,,Het is niet te bevatten dat mensen zo uit het leven zijn weggerukt.’’

De burgemeester noemt de vondst van de lichamen een vreselijk bericht en ‘een grote klap’ voor familie, vrienden en onze gemeenschap. ,,Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden.’’

Zoon meldde zich bij ziekenhuis

Volgens bronnen zou de jongste zoon zich vanochtend gemeld hebben bij de spoedeisende hulp van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Daar zou het tot een schermutseling zijn gekomen. Een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigt dat er een incident is geweest, maar kan daar in verband met privacy van betrokkenen niets over zeggen. De man ligt met verwondingen in het ziekenhuis.

De politie heeft daar onderzoek gedaan bij een auto waar een rood-wit lint om is gespannen. Die auto is inmiddels weggesleept. De politie zegt een verdachte aangehouden te hebben die zich bij het ziekenhuis had gemeld. Dat het om een zoon van het gezin gaat wil de politie niet bevestigen. Wel dat het gaat om een bewoner van het huis in Hengelo.

De jongste zoon van het gezin is volgens betrokkenen depressief en zit al jaren thuis. Vroeger voetbalde hij bij Pax. De laatste jaren liet hij zich steeds minder zien in het dorp, zeggen zij.

‘Normaal gezin’

De vader van het gezin heeft een eigen vormgevingbureau in Doetinchem. In het dorp staat hij bekend als ‘zeer vriendelijke man’, altijd in voor gezelligheid. De man was lid van toerclub Keiaosers en fietste bijna ieder weekend. Omwonenden spreken van een ‘normaal gezin’.

De omgeving van die woning is afgezet met rood-witte linten. Dat gebied is rond 09.45 uur vergroot. De politie doet onderzoek. Ook rechercheurs van het Nederlands Forensisch Instituut zijn aanwezig.

De woning waar de lichamen zijn gevonden ligt aan de rand van het dorp in een rustig wijkje. Buren zijn aangeslagen.

