Zoon (55) neemt ‘stiekem’ huurhuis van overleden moeder over, maar hij en zijn kind moeten er uit

Explosie bij woning in Hellevoet­sluis, geen gewonden

In Hellevoetsluis is in de nacht van maandag op dinsdag rond 04.15 uur een explosief afgegaan bij een woning op De Zicht. Niemand raakte daarbij gewond. De politie doet onderzoek en is in de omgeving op zoek naar de dader of daders.