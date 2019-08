Zoon (15) van Femke Halsema in juli gearresteerd, burgemeester geeft uitleg in brief

De vijftienjarige zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is vorige maand gearresteerd omdat hij een nepwapen in bezit had en op een woonboot had ingebroken. Dat schrijft de burgemeester van Amsterdam in een brief aan de inwoners van de hoofdstad. Volgens de Telegraaf werden op de woonboot twee messen gevonden, en trof de politie op de vluchtroute van de zoon een alarmpistool aan.

In de brief, die op de website van de gemeente Amsterdam staat, roept Halsema op haar zoon niet publiekelijk te straffen. ‘Mijn zoon is een gewone Amsterdamse jongen die inderdaad een fout heeft begaan die hij moet herstellen. Hij verdient geen extra publieke straf, alleen omdat hij mijn zoon is.’



De jongen van 15 werd in het weekeinde van 14 juli samen met een vriendje opgepakt na een achtervolging. Hij was met de andere jongen op de vlucht omdat ze waren betrapt ‘nadat ze een verlaten woonboot op waren gegaan en op straat een brandblusser uit die woonboot hadden leeggespoten’, schrijft Halsema. Dat zorgde voor een hoop tumult waar de politie op af kwam.



De zoon van Halsema rende weg voor de politie, gooide zijn nepwapen weg, maar besloot toch te stoppen. De politie heeft hem toen gearresteerd. Hij is later door zijn moeder opgehaald. ‘Ik heb hem opgehaald, bestraft en daarna eindeloos met hem gepraat‘, schrijft Halsema.

‘Twee messen en alarmpistool’

Na de arrestatie vond de politie volgens De Telegraaf op de woonboot twee messen die de jeugdige verdachten kennelijk als wapen hadden meegenomen naar de boot. Ook werd op de vluchtroute een alarmpistool gevonden. De krant spreekt van een gewapende inbraak.

Daar is volgens Halsema geen sprake van, verdedigt ze in de brief. ‘Mijn zoon heeft geen gewapende inbraak gepleegd. Mijn zoon had een (verboden) nepwapen bij zich waarmee hij selfies maakte en was met vriendjes zich aan het vervelen en aan het klieren. Daarmee heeft hij de wet overtreden – hij had het nepwapen niet bij zich mogen hebben en hij had de verlaten boot niet mogen betreden – en daarvoor zal hij de gevolgen moeten dragen.’

Volgens De Telegraaf, die het nieuws vannacht bekend maakte, is er binnen kringen van politie en Openbaar Ministerie groot ongenoegen omdat de aanhouding al weken 'onder de pet' wordt gehouden. Maar volgens de burgemeester zelf is dat niet het geval. ‘Er is geen sprake van een doofpot. Er is sprake van een privékwestie, van een jongen van vijftien jaar wiens gegevens in vergelijkbare zaken nooit openbaar zouden zijn gemaakt.’

Quote Al op de avond dat het gebeurde heb ik tegen de politie gezegd dat mijn zoon als elke Amsterdam­se jongen behandeld dient te worden. Femke Halsema

Afschermen

De gegevens van de jongen zijn in de zaak wel afgeschermd. Ook is de zaak overgedragen aan het parket Haarlem om belangenverstrengeling tegen te gaan. De burgemeester zelf geeft aan dat ze niet heeft gevraagd om de naam van haar zoon af te schermen, maar dat ze daar wel dankbaar voor is.

‘Vanaf het begin ben ik me scherp bewust geweest van mijn verantwoordelijkheid als burgemeester van deze stad’, schrijft ze. ‘Al op de avond dat het gebeurde heb ik tegen de politie gezegd dat mijn zoon als elke Amsterdamse jongen behandeld dient te worden. Het enige waarop ik hoopte was dat men discreet zou zijn omdat mijn functie mijn zoon kwetsbaar maakt voor publiciteit die hem jaren kan achtervolgen. Ik heb niet gevraagd om zijn naam af te schermen maar was de politie wel dankbaar toen ik later hoorde dat dit vaak gebeurt en ook in zijn geval was gedaan.’

Bezorgde moeder

De inbraak van half juli en de arrestatie van haar zoon heeft Halsema direct gemeld bij de gemeentesecretaris en het integriteitsbureau van de gemeente, schrijft Halsema. ‘Omdat ik geen enkele verstrengeling wil laten ontstaan tussen mijn bezorgdheid als moeder en mijn verantwoordelijkheid als burgemeester. In de driehoek heb ik er niet over gesproken, aan de commissaris en de hoofdofficier heb ik laten weten dat wij als ouders de zaak met de dienstdoende beambten afhandelen.’