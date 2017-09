Zoon (14) verdachte in zaak overleden ouders Katlijk

De lichamen werden gevonden in een woning aan de Schoterlandseweg in het dorp dat hoort bij de gemeente Heerenveen. Wat er is gebeurd, is nog onduidelijk. De lichamen zijn van de eigenaren van het pand, de 63-jarige Jos Verdonk en zijn vrouw Margreet Andriol van 62 jaar. Zij woonden in het voorhuis. In het achterhuis van de boerderij woont nóg een stel. Dat andere echtpaar vond vanmorgen de lichamen van Jos en Margreet.

Omdat de dader nog in de omgeving kon zijn, rukte ook een politie-eenheid met kogelwerende vesten en honden uit. De omgeving van de boerderij was de hele dag afgezet. Aan het begin van de avond hield de politie de 14-jarige jongste zoon van Jos en Margreet aan. Hij zou betrokken zijn bij de dood van zijn ouders. De jongen zou psychische problemen hebben, maar het gezin was niet bekend bij hulpverlenende instanties. Wel zou de relatie tussen de jongste zoon en zijn moeder niet makkelijk zijn geweest. De politie wil niet zeggen op basis van welke aanwijzingen de zoon is opgepakt.

Astrologie