Zoon (13) stak moeder neer uit eerwraak

Een 13-jarige jongen uit Arnhem heeft zijn moeder in september op haar onderduikadres neergestoken uit eerwraak. Hij leerde van zijn vader dat volgens hun Afghaanse traditie de moeder nooit van de vader had mogen scheiden.

Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank in de zaak tegen de 44-jarige vader uit Arnhem. Hij werd gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, omdat hij in september zijn twee kinderen (13 en 4) zonder toestemming van de moeder had meegenomen naar het buitenland.

Hij had dat gedaan uit wraak vanwege de scheiding die zijn ex-vrouw had ingezet, en die in juli uitgesproken werd. Ook wilde hij zo de moeder angst aanjagen, aldus het vonnis.

Eer aangetast

Volgens de Afghaanse cultuur is de eer van de vader aangetast door de scheiding en loopt de moeder gevaar slachtoffer te worden van eerwraak. De vrouw woonde met het jongste kind op een geheim adres. Ze was bij haar man weggegaan omdat hij haar zou hebben mishandeld. De 13-jarige jongen woonde bij de vader.

In februari werd de vader ook al veroordeeld omdat hij zijn kinderen aan het gezag had onttrokken. In september nam hij ze opnieuw mee naar het buitenland. Daarop schakelde de moeder de politie in. Haar ex-man zou haar in een brief hebben geschreven dat ze naar Afghanistan moest komen als ze haar kinderen nog wilde zien. Ook zou hij haar moeder hebben gebeld en de suggestie hebben gewekt dat hij in Afghanistan was.

Meerdere messteken

Twee dagen later arresteerde de politie de vader in Italië. De moeder haalde de kinderen op. Haar zoon stak haar verschillende keren met een mes. Dat gebeurde in het appartement in Den Bosch waar ze verbleef. Ze raakte ernstig gewond en moest in het ziekenhuis worden opgenomen.

De vader zei op de strafzitting twee weken geleden dat het een ‘spontane actie’ was geweest om zijn kinderen mee te nemen voor een vakantie in Italië. Dat de oudste naar school moest, was hij daarbij even vergeten. De rechtbank gelooft dat niet.

Als hij zijn straf heeft uitgezeten komt de man onder toezicht van de reclassering. Hij mag geen contact zoeken met zijn ex-vrouw.