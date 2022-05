Zonovergoten Moederdag in het verschiet, dagen daarna zomers warm

,,Het weer kent dit weekend twee gezichten”, vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,De buien waar we zaterdagochtend rekening mee moesten houden trekken gedurende de dag via het oosten weg en komen er ook wat opklaringen.” De temperaturen liggen tussen de 15 en 17 graden in het noorden van het land, in het zuiden van Nederland wordt het tussen de 18 en 20 graden. Er waait een matige noordelijke wind en de temperaturen lopen gedurende de dag verder op.

Dat geeft ruimte voor mooi zondags lenteweer. ,,Zondag zien we het opbouwen van een hogedrukgebied gebeuren boven de Noordzee. In de ochtend is er nog hier een daar een wolkenveldje te zien, maar in de middag komt er steeds meer zon. Moederdag ziet er dan ook prima uit.” Er wordt geen enkele neerslag verwacht.

Ook zondag hebben we enkel met een matig windje te maken. Omdat de wind van zee komt, blijft het op de Wadden met 12 tot 14 graden iets frisser dan in de rest van het land. In het zuidoosten van Nederland tikt het kwik zo'n 19 en lokaal zelfs 21 graden aan.

Dagen daarna

Ook de dagen daarna verlopen zomers met temperaturen die de 20 graden overstijgen. Maandag krijgen we nog flink wat zonneschijn voor de kiezen, aldus Klaassen. ,,Later op de dag zijn er wel wat meer wolkenvelden en krijgen we temperaturen tussen de 19 en 24 graden”, vertelt hij. ,,De wind waait nog even uit het zuidoosten, maar gaat geleidelijk draaien naar het zuidwesten.” Dat houdt volgens de meteoroloog in dat er dinsdag in het noorden van het land een enkele bui kan vallen. ,,In het zuiden is daar geen sprake van. Daar kan het lokaal dinsdag zomers warm worden.”

Vanaf woensdag 11 mei lijkt een overtuigende zuidelijke wind op te steken. Niet alleen in Nederland, maar in bijna heel West-Europa. ,,Een luchtsoort vanuit Spanje kan ons dan wellicht bereiken", zei Wouter van Bernebeek van Weerplaza hier al eerder over. ,,De temperaturen gaan in de loop van volgende week op steeds meer plaatsen omhoog naar 20 graden of meer; in het zuiden en zuidoosten kan het rond 13 en 14 mei zelfs voor het eerst zomers warm worden. Van een ‘zomerse dag’ spreken we wanneer een temperatuur van ten minste 25,0 graden bereikt wordt. Er zijn op dit moment zelfs berekeningen die met nog hogere temperaturen komen, maar dat is natuurlijk nog onzeker.”

