Zonnige zondag: ‘In de zon en uit de wind is het heerlijk’

Op veel plaatsen in het land is het zonnig vanmorgen. ,,Vanaf de Noordzee komen wel wat wolkenvelden naar ons land gedreven, maar daarachter bevinden zich opnieuw flink wat opklaringen”, zegt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,In het binnenland was het vanmorgen wel koud, met gevoelstemperaturen ruim onder het vriespunt. Maar in de zon en uit de wind is het heerlijk te doen.”



Later vanmiddag neemt de bewolking toe, maar het blijft overal droog en er staat niet al te veel wind. De temperatuur komt uit tussen de 5 en 8 graden. Vanavond krijgen we te maken met meer bewolking. ,,In het oosten daalt de temperatuur dan rond het vriespunt. Aan zee is het een stuk minder koud met een graad of 2”, aldus Janssen.



Morgen is het vaak bewolkt met soms ook (mot)regen. Janssen: ,,Het oosten van het land blijft grotendeels droog.”



De rest van de week is er weer zon en blijft het droog. ,,De temperatuur blijft overdag ruim boven het vriespunt, in de nachten koelt het af tot matige vorst. Dat lijkt het weerbeeld voor de komende tijd te blijven. Al met al prima weer voor eind februari.”