Zonnig weekend voor de boeg

Die zonnestralen in Nederland de komende dagen hebben we te danken aan een hogedrukgebied, dat zich uitstrekt vanaf de Azoren over de Golf van Biskaje tot in Duitsland. ,,Dit zorgt voor weinig stroming in de atmosfeer, dus weinig wind. In de onderste luchtlagen bevindt zich daarbij vrij droge lucht en dat is belangrijk, want hierdoor ontstaan tamelijk heldere condities en dus grote kans op zonneschijn”, verklaart weerman Ben Lankamp.

Vandaag is het behoorlijk zonnig, vooral in de kustprovincies zijn weinig of geen wolken. De temperatuur stijgt naar 6 tot 8 graden. In de nacht naar morgen zorgen de wolken ervoor dat de temperatuur niet verder daalt dan tot rond het vriespunt. Lankamp: ,,De laagste temperaturen worden gehaald in het noordoosten, tot -2 graden, omdat daar de wolken pas later komen.”

Tot nu toe zijn er in februari al ruim 66 zonuren gemeten in De Bilt. Dat is een ware verademing in vergelijking met de sombere maanden januari en december. In januari hebben we de zon slechts 47 uur gezien, terwijl 62 zonuren een gebruikelijk aantal is. December verliep nóg somberder met 25 zonuren tegen de standaard van 49.

Gelukkig was daar februari. Daar komt ook nog eens bij dat de dagen al flink aan het lengen zijn. De daglichtperiode duurt deze week bijna 10 uur. Als de zon dus de kans krijgt, kan ze veel uren maken. Met 66 zonuren tot en met 15 februari hebben we al bijna het totaal aantal van de hele maand gehad. Normaal schijnt de zon in de hele maand februari zo'n 86 uur.

Vrij zacht

Morgen overdag trekken nog vaak hogere wolken over het zuiden, terwijl in het noorden meestal de zon schijnt. De temperatuur stijgt dan weer naar 6 tot 8 graden. Algemeen gezien wordt het vrij zonnig.

In de nacht naar zondag klaart het verder op en gaat het bijna overal licht vriezen. De minima komen uit tussen 0 en -3 graden. Overdag gaat de zon dan eerst flink schijnen en wordt het opnieuw rond de 7 graden. ,,In de tweede helft van de dag neemt de kans op bewolking toe, maar waarschijnlijk blijft het droog, in elk geval tot de avond”, aldus de meteoroloog, die het vrij zacht voor de tijd van het jaar noemt.

Tamelijk grijs

Maandag wordt het weer tijdelijk wat minder en blijft het tamelijk grijs met meer bewolking en winterse neerslag. Dinsdag krijgen we opnieuw te maken met droog winterweer, maar wordt het wel kouder.



,,Op de middellange termijn zien we temperaturen die ’s nachts geregeld iets onder 0 uitkomen en overdag rond de 6 graden liggen. Dat zijn min of meer normale waarden voor eind februari. Het beeld staat enigszins in contrast met de eerste helft van de maand, waarin het gemiddeld vrij koud was.”