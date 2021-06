Zonnig weekend en volgende week kans op 30 graden

Barbecues, hangmatten, balkontafeltjes en kinderbadjes: als het nog niet buiten stond, dan is nu het moment om het uit de kast te halen. Het wordt namelijk warm! Zaterdag is er nog kans op wat regen, maar zondag belooft zonovergoten te worden. Volgende week is kans op 30 graden.

Zaterdag breekt de zon door vanuit het westen, verwacht meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza. In het oosten is nog wel kans op op een spatje regen, maar tegen de middag wordt het ook daar lekker weer. ,,Door een matige noordwestenwind is het niet zo warm. Het wordt maximaal 18 graden aan zee en tot 23 graden in Limburg.”

Zondag is het meteen een stuk warmer. ,,Met de kern van een hogedrukgebied precies boven ons land zullen stapelwolkjes heel klein zijn, als ze überhaupt al weten te ontstaan. Ook hoge sluierbewolking zal er (bijna) niet zijn. Er is nauwelijks wind en het wordt 19 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in Limburg.”

Wie buiten in de tuin wil gaan liggen doet er goed aan om een parasolletje op te zetten. De zonkracht is namelijk bijzonder hoog. ,,Tussen 11:00 en 16:00 uur is de zonkracht 7 en aan het begin van de middag kan zelfs enige tijd zonkracht 8 worden bereikt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tropisch warm

Ook na het weekend blijft het zomers. De temperatuur gaat waarschijnlijk nog wat omhoog met op dinsdag landinwaarts op grote schaal 25-27 graden. Mogelijk wordt het woensdag in het zuidoosten zelfs 30 graden. ,,Daarbij neemt wel de kans op buien toe. Mogelijk worden dit zelfs stevige onweersbuien.” Toch is er een kans dat het tropisch warm wordt. Een dag met een temperatuur van 20,0 graden of hoger wordt een warme dag genoemd. Bij 25,0 graden of hoger spreken we van een zomerse dag en 30 graden of hoger is een tropische dag.

In de week van 21 tot 27 juni wordt het zoals het er nu voorstaat waarschijnlijk weer wat minder warm. Op veel plaatsen in ons land worden normale temperaturen voor juni verwacht. Alleen in het uiterste zuidoosten kan het nog een paar graden warmer worden.

Volledig scherm Luchtfoto van badgasten op het strand. © Hollandse Hoogte / ANP

Bekijk hier onze video’s over het weer: