Zonnig record aan negatieve stroomprijzen: wasje draaien levert geld op

Dit weekeinde was gedurende elf uur de stroomprijs negatief. Wie stroom produceert, moet betalen om aan het net te mogen leveren. Maar wie een dynamisch stroomcontract heeft, is spekkoper. Inclusief de acht negatieve uren van pinkstermaandag staat de teller dit jaar in totaal al op 101 uren, nu al meer dan de 83 in heel 2022. Volgens de Autoriteit Consument & Markt hebben inmiddels 190.000 huishouders een dergelijk contract. En het aantal gezinnen dat voor dynamische prijzen kiest stijgt hard, het afgelopen halfjaar kwamen er 120.000 dynamische contracten bij.

De sterke groei van wind- en zonne-energie én een lager elektriciteitsverbruik zijn de voornaamste oorzaken, meldt Zonneplan, één van de aanbieders van dynamische energiecontracten.

Met zo'n dynamische energiecontract wisselt de stroomprijs per uur. Iedere dag krijgen gebruikers bericht over de stroomprijzen de volgende dag. Volgens de Autoriteit Consument & Markt hebben inmiddels 190.000 huishouders een dergelijk contract. Wie slim met zijn energieverbruik omgaat kan zo veel geld besparen, of bij negatieve prijzen zelfs geld verdienen door elektriciteit te verbruiken. Als de negatieve prijs meer dan -15 cent is, krijgt de verbruiker geld toe.

De dynamische contracten zijn er ook voor gas, daarbij gelden dagprijzen. Ook die prijzen zijn afgelopen tijd heel laag. De laatste weken kostte een kubieke meter gas bij dynamische prijzen slechts 30 cent exclusief energiebelasting. Dat is ongeveer 50 cent goedkoper dan bij de grote energiebedrijven.

Tekst gaat verder onder de grafiek.

Volledig scherm De elektriciteitsprijzen bij ANWB, een van de aanbieders van dynamische contracten, voor Tweede Pinksterdag. Bij de tarieven komt nog zo'n 15 cent energiebelasting. © ANWB

Het pinksterweekend bracht het totaal aantal uren met een negatieve stroomprijs voor de maand mei op 46. Gedurende zes uren - één op zaterdag, drie op zondag en twee op maandag - zakten de marktprijzen zelfs zo ver dat er ook inclusief de energiebelasting en btw een negatief bedrag overbleef. Op het hoogtepunt, zondagmiddag tussen 14 en 15 uur, kregen dynamische gebruikers 33 eurocent per gebruikte kilowattuur stroom cadeau. Tot dusver kwam dat dit jaar slechts één keer eerder voor, op woensdag 19 april. Even de wasdroger aan, of - nog lucratiever - de elektrische auto laden, levert dan geld op.

Lente

Negatieve stroomprijzen komen traditioneel het vaakst voor in de lente. Deze maanden zijn ideaal voor zonnepanelen omdat er veel zon is terwijl het ook nog vrij koel is. Zonnepanelen doen het beter bij lage temperaturen. In het voorjaar waait het doorgaan ook meer dan in de zomer. In voorgaande jaren kwamen negatieve prijzen incidenteel voor in het weekend of op feestdagen. De vraag naar stroom ligt dan lager, waardoor zonnepanelen en windmolens sneller een stroomoverschot produceren. Maar dit jaar komen de negatieve prijzen ook geregeld voor op doordeweekse dagen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Overvloedige zon en harde wind zorgen ervoor dat vooral in de middag de stroomprijzen negatief zijn. © Carlo ter Ellen

,,Volgend jaar zullen we nog meer zien dat elektriciteit op doordeweekse dagen negatief is‘’, zegt lector energietransitie Martien Visser. ,,Vorig jaar is er 25 procent meer zon- en windenergie bijgekomen en dit jaar gebeurt dat weer.’’

Werken met Pinksteren

Wat er met alle overtollige stroom moet gebeuren is nog niet duidelijk. ,,Er zal een markt van gebruikers komen. Sommige mensen zullen voor batterijen kiezen. Er zijn bijvoorbeeld elektrische auto's die ook terug kunnen leveren. Dan laad je goedkoop of gratis en 's avonds gebruik je die energie uit auto voor je huis. En er zullen bedrijven zijn die juist gaan produceren als de stroom goedkoop is. Dan ben je niet meer vrij op Tweede Pinksterdag, maar dan gaan de machines in de fabriek draaien. We kunnen de overtollige energie weggooien door windmolens en zonneparken uit te zetten. Of waterstof van maken, maar dat gebeurt nog maar mondjesmaat.’’

Tekst gaat verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De prijs voor stroom wordt negatief op het moment dat het aanbod van wind- en zonnestroom de vraag naar stroom overstijgt, inclusief de export van overtollige stroom naar het buitenland. De negatieve prijzen moeten op dat moment gebruikers stimuleren om stroom af te nemen en eigenaren van wind- en zonneparken om hun productie stil te leggen. Tijdens uren met negatieve prijzen staan de meeste gas- en kolencentrales uit, of op een laag pitje.

De negatieve prijzen zijn niet alleen gunstig voor mensen met een dynamisch energiecontract. Visser: ,,We profiteren er allemaal van. Want de goedkope energie is verdisconteerd in de prijzen die we betalen voor de reguliere energiecontracten.’’

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: