Zo’n VR-skibril op? Ik vind de echte wereld soms al ingewikkeld genoeg

Bizar fenomeen: miljarden rupsen ‘betoveren’ wilg, maar wie het wil zien moet snel zijn

Rob Puijker van IVN Natuureducatie loopt al heel wat jaren mee, maar dit fenomeen had hij nooit eerder gezien. Miljarden rupsen zijn het, in een wilg langs de waterkant in de uiterwaarden bij Boven-Leeuwen. ,,Het is extreem.”