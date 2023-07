Zo’n gezelligheidsdier ben je niet als voor een fijn avondje in de tuin per se de vuurkorf aan moet

Miljoenen­pro­ject Toverland: vrijevalto­ren van 17 meter hoog en vliegtuig­mo­len waarin je zelf bepaalt hoe vaak je over de kop gaat

SEVENUM - Attractiepark Toverland heeft 11,5 miljoen euro geïnvesteerd in vier nieuwe attracties. Spanningzoekers kunnen voortaan terecht in een vrijevaltoren van zeventien meter hoog, een vliegtuigmolen, een rondrit in karretjes en een nieuwe caroussel.