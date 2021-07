Zomerweer maakt plaats voor buien en onweer, maar het blijft warm

Komend weekend komt er een einde aan een periode met zomers weer op veel plekken in Nederland. Hoewel de temperaturen niet per se hard dalen, is er wel kans op hevige regenval en onweersbuien.

Delen per e-mail

In het zuidoosten van Limburg viel vorige week enorm veel regen, maar in de rest van Nederland is het sinds 15 juni nagenoeg droog gebleven. ,,Maar daar gaat zeer binnenkort een einde aan komen”, aldus Wouter van Bernebeek van WeerPlaza.

Vandaag en morgen is het nog zomers weer met temperaturen tussen de 20 en 25 graden, maar vanaf het weekend krijgen we te maken met wisselvalliger weer. ,,Maar daarmee is de warme lucht zeker nog niet meteen ‘verdreven’. Zaterdag staat er nog een oostelijke wind, waarmee warme lucht vanuit Duitsland naar onze omgeving wordt geblazen. Daarin kan de temperatuur oplopen naar 26-27 graden”, zegt Van Bernebeek.

Onweer

Door eventuele bewolking neemt ook de onzekerheid in temperatuur toe. Zaterdag is het dus nog broeierig, maar zondag komt er vochtige lucht over het land en neemt de kans op buien verder toe.

,,‘s Middags ontstaan felle buien met onweer en kans op veel neerslag in korte tijd. De buien zullen op sommige plekken ongetwijfeld weer tot wateroverlast leiden, maar dat is wel zeer lokaal van aard”, vertelt Van Bernebeek. ,,Niet te vergelijken,gelukkig, met de overlast van vorige week in het zuidoosten.”

Bekijk hier onze video’s over het weer: