Zomertijd! Een uur minder weekend: hoe erg is dat?

Komende nacht gaat de zomertijd in. Door de klok een uur vooruit te zetten gaat de zon zondag niet om 19.04 onder, maar om 20.04 uur. Het lijkt dus een uurtje langer licht. Niet iedereen is blij met die ingreep in ons bioritme, maar een rondje langs belanghebbenden leert dat het eigenlijk nauwelijks problemen oplevert.

Natuurlijk wordt er aanstaande maandag bij de koffie-automaat weer steen en been geklaagd. Een uur minder slapen, een uur vroeger beginnen, een uur minder weekend: de invoering van de zomertijd is elk jaar weer een dankbaar onderwerp voor gemopper. Maar vinden we het echt zo erg? Over de zomertijd werd zelfs in het Europees Parlement gestemd, maar tot afschaffing kwam het niet.

Waslijst aan argumenten

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik pleit al jaren voor afschaffing van de zomertijd, met een waslijst aan argumenten: „Ochtendfiles rijden langer in het donker, wat gevaarlijker is voor het verkeer. Avondfiles rijden meer in ozon-hitte, wat schadelijker is voor het klimaat. Biologische klokken raken ontregeld, wat lastiger is voor gezinnen en veehouderijen. Afspraken worden gemist, oude klokken gaan kapot door het gepruts aan de wijzers. Noem maar op.”

Volgens Schreijer is het argument van energiebesparing door de zomertijd ook al lang achterhaald: „Energie besparen kan beter door huizen te isoleren, meer zonnepanelen te leggen of te zorgen dat auto’s het werkelijke verbruik aangeven.”

Melkritme

Geert Stevens, melkveehouder in Holten, kan wel lachen om Schreijers argument dat de koeien van slag raken door de zomertijd. „Welnee. Ik melk ze elke dag om zes uur ’s morgens en zes uur ’s avonds. Als de tijd wisselt verschuif ik dat eerst een half uurtje en dan nog een half uurtje. Binnen twee dagen zijn ze gewend. En ik ook. Ja, als boer moet je je wel vaker aanpassen en wel aan ergere dingen dan de zomertijd. Ik hoor mijn collega’s er ook nooit over dus volgens mij heeft niemand er last van.”

Volledig scherm © Lex De Meester

Medicijnen

Ook in het ziekenhuis blijkt niemand wakker te liggen van de zomertijd. Maar hoe zit het dan met medicijnen, die om de zoveel uur moeten worden ingenomen? En gevoelige medische apparatuur? Woordvoerder Lars Wormgoor van het MST: „Het blijkt in de praktijk nooit een probleem. Bij de inname van medicatie is etensritme veel belangrijker dan de klok. Sommige medicijnen moet je na het eten innemen, andere juist ervoor. Dus als je etenstijd verandert als gevolg van de zomertijd verandert ook je medicatie-inname.”

De moderne medische apparatuur blijkt ook al helemaal ingesteld op zomer- en wintertijd: „Dat wordt bij de meeste apparaten automatisch aangepast. En waar dat niet het geval is weten we dat en gebeurt het handmatig.” Tot slot: houden de roostermakers van het ziekenhuis rekening met het uurtje extra? Wormgoor: Nee. We gaan er van uit dat je een keer per jaar pech of geluk hebt met je rooster. Het is niet anders. En we horen er nooit klachten over.”

Minder slaap

Volledig scherm Zomertijd © PZC En op een kinderdagverblijf dan? Met name jonge ouders worden hard geconfronteerd met de zomertijd omdat de kleintjes ’s morgens gewoon een uur eerder uit bed klimmen. Merken professionals iets van het uurtje minder slaap bij hun cliëntjes? Lizette Trip en Dineke Schippers van kinderdagverblijf De Sumpel in Almelo zijn heel beslist: „Nee, niks. Kinderen vertonen in die week echt geen ander gedrag, ze zijn niet sneller geïrriteerd of moe. We hebben ook geen overgangsperiode, we houden gewoon het normale ritme aan. We eten op hetzelfde tijdstip fruit, de kinderen gaan op dezelfde tijd naar bed. En dat geeft geen problemen.”

Bioritme