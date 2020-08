Zomerstorm Francis raast door Nederland, vandaag krachtigst tijdens ochtendspits

UpdateZomerstorm Francis raasde vannacht met windkracht 9 door Nederland. Door de zware windstoten vielen bomen om en raakten huizen beschadigd. In Den Haag kwam een vrouw onder een omgevallen boom terecht en in Heerhugowaard stortte een bouwsteiger in.

De kans is groot dat de wind rond deze ochtendspits het krachtigst is. Automobilisten moeten daar dus rekening mee houden, zo waarschuwde Rijkswaterstaat al eerder. Het advies is niet met een aanhanger of caravan de weg op te gaan. Tussen Breda en Noorderkempen (België) rijden er geen treinen door harde wind op de Hogesnelheidslijn.

Aan de kust van Zeeland, Zuid- en Noord-Holland kunnen windstoten van 100 km/uur voorkomen. Boven land gaat het waarschijnlijk iets minder tekeer. Daar zijn zware windstoten tot 75 km/uur mogelijk. In de loop van de dag neemt de wind weer in kracht af.

Met schrik vrij

Aan de Nederlandse kuststrook waaide het gisteravond tussen 21.00 uur en 22.00 uur al erg hard, met voortdurend windkracht 9 in IJmuiden. Er werd al een windstoot gemeten van 97,8 kilometer per uur. Met dat uur windkracht 9 werd Francis een officiële zomerstorm. Ook vannacht bleef het hard waaien en stormen.

In het Zeeuwse Brouwershaven kwamen bewoners met de schrik vrij toen er een boom bovenop het huis waaide. De bewoners lagen te slapen, maar niemand raakte gewond. In Den Haag raakte een geparkeerde auto flink beschadigd door een omvallende boom.

Sinds afgelopen najaar krijgen stormen van betekenis in het westen van Europa een naam. Daardoor is storm Francis de eerste zomerstorm in ons land met een naam, bovendien een naam die in Nederland werd bedacht.

Takken afbreken

Aangezien in deze tijd veel bomen nog vol in het blad staan en ze het zwaar hebben door de droogte van de afgelopen jaren, bestaat de kans dat takken en bomen zullen afbreken en daarmee schade kunnen veroorzaken en wegen blokkeren. Rijkswaterstaat waarschuwt dan ook dat het stormachtige weer mogelijk voor hinder op de weg gaat zorgen.

Hetzelfde meldt Prorail waar het het treinverkeer aangaat. Op de Laan van Meerdervoort in Den Haag viel door de storm een boom deels op een vrouw. De brandweer was snel ter plaatse en heeft vrouw gestabiliseerd. Zij is naar het ziekenhuis gebracht.

Loshangende gevelplaten

De veiligheidsregio Haaglanden, waar naast Den Haag ook onder meer de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Westland en Zoetermeer onder vallen, had rond 23.45 uur circa 35 meldingen van stormschade binnengekregen, stelt de woordvoerder. In de meeste gevallen ging het om incidenten als omgewaaide bomen, steigers en loshangende gevelplaten.



Vanmiddag is de ergste wind voorbij, maar het blijft onstuimig. Aan de kust kan het hard tot stormachtig waaien met zware windstoten van 80-90 km/uur. Ook in de Limburgse heuvels zijn zware windstoten mogelijk van ruim 75 km/uur. De wind wordt westelijk en is in het binnenland vrij krachtig tot krachtig (windkracht 5-6). In het Waddengebied komen ook vanavond nog zware windstoten voor.

‘Levensgevaarlijk’

Volledig scherm Storm Francis zorgde voor de kust van Ierland voor hoge golven. Hier beuken golven op de zuidoost kust van het land. © AP Storm Francis heeft Ierland, Noord-Ierland en Wales inmiddels al aangedaan. In Ierland liepen op verschillende plekken straten onder. In Noord-Ierland gebeurde hetzelfde en moesten minstens 37 mensen daarom uit hun woningen worden gered.



Volgens de BBC zitten in Wales duizenden woningen zonder stroom, heeft de storm gebouwen flink beschadigd en ondervindt ook het verkeer veel hinder van Francis. Omgewaaide bomen blokkeren wegen of hebben huizen en auto's beschadigd. In Wales is dan ook gewaarschuwd dat de storm ‘levensgevaarlijk’ is. In Carmarthenshire werden eerder vandaag 9 mensen gered van een ondergelopen campingterrein.



,,Het gebouw begon te schudden en een hele grote boom viel naar beneden en vernielde de dubbele deuren van mijn restaurant’’, zegt Mamun Miah uit Cardiff. ,,Twee van mijn werknemer kwamen uit de keuken gerend, omdat het dak deels was ingestort.’’ Ook het treinverkeer in Wales ondervindt hinder van de gevolgen van de storm.

Eerste zomerstorm in ruim een jaar

Het is ruim een jaar geleden dat we in ons land met een zomerstorm te maken hebben gehad. Vorig jaar stormde het op 10 augustus enige tijd langs onze westkust. Die zomerstorm zorgde lokaal voor flinke schade, onder andere het stadion van AZ stortte toen deels in.

Francis is de vijfde storm van het jaar. In februari kwamen vier stormen over het land in een tijdsbestek van twee weken.

Zomerstormen zijn doorgaans minder heftig dan de exemplaren in het najaar, winter en vroege voorjaar, al kunnen zomerstormen soms ook heftig uitpakken. Op 25 juli 2015 was code rood van kracht en als gevolg van schade door zware windstoten kwamen meerdere mensen om het leven. De zwaarste zomerstorm was op 26/27 augustus 1912. Toen werd in Hoek van Holland een windstoot van 148 km/uur gemeten.

Bekijk hieronder het weerbericht over storm Francis:

