Zomerse temperaturen in aantocht, zaterdag wordt het mogelijk tropisch warm

Recordpar­tij cocaïne in Rotterdam werd ontdekt door medewerker die pas paar weken in dienst was

De recordpartij cocaïne in Rotterdam werd ontdekt door een douanemedewerker die pas een paar weken in dienst was. Dat de drugs in een container zaten uit het door bendegeweld geteisterde Ecuador was minder verrassend: „Er staat daar niet eens een hek om de haven.”