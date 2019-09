Zomer is na eerste nachtvorst nog niet voorbij

Afgelopen nacht heeft het voor de eerste keer dit najaar aan de grond gevroren. In het zuiden van Noord-Brabant en Limburg is het kwik tot net onder het vriespunt gedaald. Op het weerstation Gilze-Rijen was het het koudst met om 06.30 uur vanochtend -0,9 graden aan de grond.

Vorig jaar was het begin september vrij koud met meteen in de nacht naar 1 september voor het eerst in de meteorologische herfst vorst aan de grond. ,,Recordvroeg na de langste dag was dat niet, want op 22 augustus 1973 was het al eens tot vorst aan de grond gekomen", weet meteoroloog Diana Woei van Weerplaza. ,,Normaal gesproken vriest het ergens in ons land rond 15 september voor het eerst aan de grond.”

De laatste keer dat het in ons land vroor op 10 centimeter boven het gras was afgelopen 10 juli. Toen was het op 10 cm boven het gras -0,7 graden op vliegbasis Twente. Woei: ,,Dat was zeer laat in het jaar, want alleen tussen 20 juli en 22 augustus is nog niet eerder vorst aan de grond waargenomen. Een aantal dagen eerder, op 4 juli van dit jaar, was het nóg kouder met aan de grond -1,6 graden, ook op vliegbasis Twente. Voor juli was dat zelfs een record.”

Opnieuw nachtvorst

Komende nacht is de kans op nachtvorst opnieuw vrij groot in het oosten en zuiden van het land. Overdag schijnt de zon vaak en blijft het droog. Vrijdag en in het weekend krijgen we een aantal zomerse dagen met overdag temperaturen van 20 tot 25 graden, maar in de late nacht en vroege ochtend koelt het nog behoorlijk af, naar 4 tot 8 graden, echter de kans op vorst aan de grond is dan vrij klein.