Zomer doet er maandag en dinsdag schepje bovenop

Bedroegen de temperaturen vandaag 20 tot 23 graden in het noordwesten en landinwaarts 24 tot 26 graden, maandag en dinsdag wordt het zelfs nóg iets warmer. Er is volop zon en en op veel plaatsen is het zomers met 25 tot 27 graden. ,,Het is daarmee ook prima strandweer, al steekt er pal aan de kust misschien een windje vanaf zee op."



In de nacht naar dinsdag en naar woensdag is het helder en kan je volgens Lankamp de sterrenhemel prima zien. ,,Dat komt goed uit, want dat betekent goed zicht op de meteorenzwerm η-Aquariden."



Woensdag is een overgangsdag en worden de eerste voorboden van een weersverandering zichtbaar. Er verschijnen stapelwolken aan de hemel. ,,Het wordt nog wel flink warm. Later op de avond is kans op een onweersbui in Limburg", aldus Lankamp.