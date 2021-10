Zoektocht naar vermiste Karlijn (17) uit Heveadorp gaat door, politie verstuurt Vermist Kind Alert

In de middag wordt zowel op de grond als vanuit de lucht gezocht in de bossen tussen Heveadorp en Oosterbeek met inzet van burgers en zoekploegen. Het Veteranen Search Team trekt met stokken door de bossen, velden en uiterwaarden van het gebied. De politie kiest voor deze plek naar aanleiding van een tip.



Diverse speurhonden helpen mee en de politiehelikopter is wederom ingezet. Deze landde bij evenementenlocatie Westerbouwing, om vervolgens weer op te stijgen. Ook een drone moet helpen Karlijn te vinden.



De politie was aanvankelijk zeer spaarzaam met details maar gaandeweg is in overleg met haar familie steeds meer informatie vrijgegeven. Volgens de politie lijkt het erop dat er geen anderen betrokken zijn bij haar vermissing.



Beste vriendin maakt zich zorgen

Haar beste vriendin Alida (16) maakt zich veel zorgen. ,,Ik mis haar. Ik ben als sinds maandag op zoek naar haar. Ik probeer te bedenken waar ze zou kunnen zijn. We zouden gisteren (dinsdag, red.) samen mijn verjaardag vieren. Ik hoop dat ze snel terugkomt. Ze kan in ieder geval altijd bij ons terecht.’’