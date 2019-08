Zoektocht naar verdwenen zwemster levert niets op, persoonlijke spullen op de kant

Drie weken was ik meester Erik: ‘Lieve God, ontferm u over mij’

6:01 Hij dacht dat het in zijn bloed zat, lesgeven. Zijn vader had jaren voor de klas gestaan, zijn broer deed het. Erik de Bruin zag zichzelf al helemaal in de rol van zo’n aanstekelijke Hollywoodleraar als in de film ‘Dead Poets Society’. Maar het liep anders.