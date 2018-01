Zoektocht in Javazee afgerond: geen spoor Nederlandse oorlogsschepen

De Japanse marine bracht tijdens de invasie toenmalig Nederlands-Indië in 1942 een groot aantal schepen tot zinken. Nederlandse en Britse oorlogsgraven van de Slag in de Javazee bleken in 2016 massaal te zijn geschonden. Nabestaanden reageerden ontzet. Premier Mark Rutte noemde het verdwijnen van de oorlogsschepen eerder 'buitengewoon ernstig' en 'diep ingrijpend'. Rutte kondigde aan dat Nederland en Indonesië nauw zouden gaan samenwerken om erachter te komen wat er met de verdwenen Nederlandse oorlogsschepen is gebeurd. Indonesië zou er inmiddels zeker van zijn dat er geen aanwijzingen te vinden zijn die leiden naar wie de wrakken heeft geborgen. Beide landen voeren nu gesprekken om gezamenlijk voor te zorgen dat er niet nog meer meer historische schepen van de zeebodem verdwijnen.

Zeemansgraf

Onder de afgezonken schepen was het vlaggenschip De Ruyter van schout-bij-nacht Karel Doorman. Hij was commandant van het geallieerde eskader dat op de Japanners was afgestuurd. Aan Nederlandse zijde vonden 915 marinemensen een zeemansgraf.



Duikers kwamen er tijdens een expeditie, op initiatief van het Karel Doorman Fonds, in 2016 achter dat de wrakken weg zijn. Met het oog op de 75ste herdenking van de zeeslag probeerde het duikteam de exacte locatie van de schepen vast te stellen.



Voorzitter Jacques Brandt van het fonds is teleurgesteld dat het onderzoek niets heeft opgeleverd. 'Onbevredigend, maar niet geheel verrassend', laat hij weten. Voorwerpen die in 2016 werden opgedoken, zijn in Indonesië gebleven voor onderzoek. Brandt hoopt dat ze nu worden vrijgegeven en naar Nederland komen.