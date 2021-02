Zoeken naar vermoorde Ichelle (29) gaat verder, lichaam nog niet compleet

De zaak houdt de gemoederen in de gemeente Sluis al maanden bezig. De jonge vrouw was sinds half december vermist toen de zaak twee weken geleden in een stroomversnelling kwam. Toen werd de 44-jarige Sandra H. aangehouden, die net als Ichelle een winkel runt in het Zeeuws-Vlaamse Oostburg. Ichelle kwam geregeld bij Sandra en haar man over de vloer. Er gaan geruchten dat er sprake was van een driehoeksverhouding.

Auto

Na de aanhouding van Sandra H. kwam de politie via haar auto een locatie op het spoor waar Ichelle kon liggen. Vorige week dinsdag en donderdag werden delen van haar stoffelijk overschot gevonden in het uitwateringskanaal van Sluis naar Cadzand-Bad.

Maar daarmee is het zoeken nog niet voorbij, zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. Nog niet alle delen van het stoffelijk overschot zijn namelijk gevonden. Inmiddels heeft er sectie plaatsgevonden op de lichaamsdelen die wel zijn gevonden. Over de exacte doodsoorzaak is echter nog niks bekend.

De 44-jarige Sandra uit Aardenburg blijft de komende drie maanden in voorarrest. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Middelburg vandaag bepaald. Volgens haar advocaat Pieter van de Kerkhof is zijn cliënt ‘een ontkennende verdachte'. Meer wil de raadsman daar niet over zeggen.