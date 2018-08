Zoekactie met warmtecamera naar vermiste Mattijn (30) in jungle Laos

Mattijn ging eind juli met twee vrienden en een gids de jungle in, zo is te lezen op de gofundme-pagina. Ze trekken er door het regenwoud en bamboevelden en slapen in houten hutjes. Op de laatste dag gaat het fout. Met vier kajaks gaan ze de rivier op. 'In de bocht van de rivier schrikt de gids van de stroming die plotseling versnelt, en onverwachts wordt een omgevallen boom in het water zichtbaar. De gids weet nog net te ontwijken, maar voor de twee kajaks erachter is het te laat.'



Twee kajaks kapseizen. Mattijns vriend Tom komt onder de boom vast te zitten, maar worstelt zich los. Hij, een andere vriend en de gids weten de kant te bereiken, maar 'Mattijn is nergens meer te bekennen'.